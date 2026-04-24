Çorum'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 zanlı gözaltına alındı

Çorum'da uyuşturucu ele geçirilen otomobilde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi'nde devriye gezen İl Emniyet Müdürlüğünün yunus ekipleri, E.K. idaresindeki otomobili şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada sentetik ecza hap ele geçirildi, sürücü ile araçta bulunan K.B. gözaltına alındı. K.B'nin uyuşturucunun kendisine ait olduğunu söylemesi üzerine otomobil, detaylı arama için emniyete götürüldü.

