Çorum'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Çorum'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığınca, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheliler takibe alındı.
Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Şüphelilere ait kent merkezindeki bir iş yeri ile bağ evinde yapılan aramada 40 bin 517 uyuşturucu hap, 33 gram sentetik ecza ile av tüfeği ele geçirildi.
Şüpheliler, ifade işlemleri için karakola götürüldü.
