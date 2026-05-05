Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Çorum'da Yağmurdere Sulama Göleti yüzde 100 doluluk oranına ulaştı

        Çorum'da Yağmurdere Sulama Göleti yüzde 100 doluluk oranına ulaştı

        Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki Yağmurdere Sulama Göleti, son yağışların ardından yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 10:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da Yağmurdere Sulama Göleti yüzde 100 doluluk oranına ulaştı

        Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki Yağmurdere Sulama Göleti, son yağışların ardından yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

        Türkiye'nin ceviz üretiminin yaklaşık yüzde 8'inin gerçekleştiği ilçede kış ve bahar sezonunun bereketli geçmesi üreticileri sevindirdi.

        Kış aylarında kar kalınlığının 1 metrenin üzerine çıktığı yüksek rakımlı bölgelerde havaların ısınmasıyla birlikte zirvelerden süzülen kar suları, derelerin debisinin yükselmesini, göl ve barajlardaki rezervin artmasını sağladı.

        İlçede 1700 rakımlı Kavak Dağı'nın eteklerinde yer alan 500 bin metreküp su kapasitesine sahip Yağmurdere Sulama Göleti de yüzde 100 doldu.

        Savağından su akmaya başlayan göletin tam kapasiteye ulaşmasıyla çevredeki üreticilerin bu yıl sulama suyu problemi çekmeyeceği tahmin ediliyor.

        Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göletin dolmasının çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

        Cebeci, "Suyun bol olması çiftçilerimiz açısından sevindirici ancak varken olanın kıymetini bilip, çiftçilerimizin vahşi sulamadan vazgeçip damlama ve yağmurlama gibi teknik sulama yöntemlerine geçmesini tavsiye ediyorum. Önümüzdeki yılın bu yağışlar sonucunda bol ve bereketli geçmesini diliyorum." dedi.

        Türkiye'de geçen yıl yaşanan zirai don nedeniyle tarımsal üretimin zarar gördüğünü hatırlatan Cebeci, "Geçen yıl Oğuzlar çiftçimiz de zirai dondan yüzde 100 oranında etkilenmişti. Bu yıl şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşmamamız sevindirici. İnşallah bundan sonra da karşılaşmamayı ümit ediyoruz." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Paymix'e operasyon
        Paymix'e operasyon
        1,6 milyarlık dev operasyon
        1,6 milyarlık dev operasyon
        Beyaz Saray'da ara seçim hamlesi
        Beyaz Saray'da ara seçim hamlesi
        İran: Mevcut durum ABD için sürdürülemez
        İran: Mevcut durum ABD için sürdürülemez
        Almanya'dan Trump'ın tehdidine yanıt
        Almanya'dan Trump'ın tehdidine yanıt
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        Çantayı çalışı kamerada! 10 yaşındaki çocuğun suç kaydı "Pes" dedirtti!
        Çantayı çalışı kamerada! 10 yaşındaki çocuğun suç kaydı "Pes" dedirtti!
        Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!
        Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!
        Yürek yakan son fotoğraf! Hamile anne ve baba tedaviye alındı...
        Yürek yakan son fotoğraf! Hamile anne ve baba tedaviye alındı...
        Ahşap evde büyük acı! Son anda kurtuldu, eşi hayatını kaybetti!
        Ahşap evde büyük acı! Son anda kurtuldu, eşi hayatını kaybetti!
        Sahnelere geri dönüyor
        Sahnelere geri dönüyor
        Anne, baba ve 2 çocuk... 4 tabutla bir aileye veda!
        Anne, baba ve 2 çocuk... 4 tabutla bir aileye veda!
        600 yıldır çözülemeyen el yazması
        600 yıldır çözülemeyen el yazması
        Hantavirüs can aldı! Atlantik Okyanusu’ndaki turistik gemide üç kişi öldü
        Hantavirüs can aldı! Atlantik Okyanusu’ndaki turistik gemide üç kişi öldü
        "Lüzumsuz bir cesaretti"
        "Lüzumsuz bir cesaretti"
        Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı
        Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı
        Modern dünyanın yeni salgını: Hedonik açlık nedir?
        Modern dünyanın yeni salgını: Hedonik açlık nedir?
        Sigarayla mücadelede Japonya modeli!
        Sigarayla mücadelede Japonya modeli!
        İstanbul'da neler yaşamıştı?
        İstanbul'da neler yaşamıştı?
        Mazıdağı'na 220 milyon $'lık yatırım
        Mazıdağı'na 220 milyon $'lık yatırım

        Benzer Haberler

        Çorum Belediyesinden anne ve bebeklere evde sağlık desteği
        Çorum Belediyesinden anne ve bebeklere evde sağlık desteği
        Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli yakalandı
        Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli yakalandı
        Çorum'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Çorum'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Sungurlu heyetinden Bulgaristan ile ticaret ağını güçlendirecek proje için...
        Sungurlu heyetinden Bulgaristan ile ticaret ağını güçlendirecek proje için...
        Çorum FK, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Çorum FK, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Çorum FK, play-off maçı hazırlığını sürdürdü
        Çorum FK, play-off maçı hazırlığını sürdürdü