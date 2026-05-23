Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Çorum'da yazarlık eğitimi alan öğrenciler kendi kitaplarını yazıyor

        Çorum'da yazarlık eğitimi alan öğrenciler kendi kitaplarını yazıyor

        EMRAH AKILLI - Çorum'un Osmancık ilçesinde 19 ilkokul ve ortaokul öğrencisi, kendi kitaplarını yazdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2026 - 11:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da yazarlık eğitimi alan öğrenciler kendi kitaplarını yazıyor

        EMRAH AKILLI - Çorum'un Osmancık ilçesinde 19 ilkokul ve ortaokul öğrencisi, kendi kitaplarını yazdı.

        Osmancık Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) bünyesinde açılan Yaratıcı Yazarlık Atölyesi'nde iki yılda 19 öğrenci eğitim gördü.

        Burada yazarlık eğitimi alan öğrenciler, masal ve hikaye türünde kendi kitaplarını kaleme aldı.

        Çalışmada 14 öğrenci ilk, 5 öğrenci ise ikinci kitabını tamamladı. Öğrenciler tarafından hazırlanan kitaplar, BİLSEM Müdürlüğünce bastırıldı.

        Osmancık BİLSEM'de düzenlenen "Sözü Olan Çocuklar, İz Bırakan Kitaplar İmza Günü" etkinliğinde çocuk yazarlar, kitaplarını tanıtarak okuyucular için imzaladı.

        Yaratıcı Yazarlık Atölyesi Koordinatörü ve Türkçe öğretmeni Mustafa Aksoy, AA muhabirine, yazarlık eğitimi alan 19 öğrencinin kendi kitabını yazarak çocuk yaşta yazarlığa adım attığını söyledi.

        Bugüne kadar öğrencilerin yazdığı 24 kitabın BİLSEM tarafından bastırıldığını belirten Aksoy, "Osmancık Bilim ve Sanat Merkezi olarak iki yıldır yaratıcı yazarlık derslerimizde öğrencilerimize kitap yazma çalışmaları yaptırıyoruz. Toplamda 24 kitap yazdık. Bu sene de 14 kitabımızın imza gününü öğrencilerimizle gerçekleştireceğiz. Amacımız öğrencilerimizin dil kullanma becerilerini geliştirmek, edebiyata olan sevgilerini ve ilgilerini artırmaktır. Ayrıca yıl boyunca yaptığımız çalışmaları, öğrencilerimizin misafirlerimize sunabilecekleri somut bir eser haline getirmiş bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

        Öğrencilerinden 5'inin bu sene ikinci kitabını yazdığını anlatan Aksoy, "Kitaplarımız masal ve hikaye türünde oldu. Yaratıcı Yazarlık Atölyesi'nde çocuklarımız karakter yaratma ve olay kurgulama çalışmaları gerçekleştirdi. Akabinde ortaya çocuklarımızın masal ve hikayeleri çıkmış oldu." diye konuştu.

        Aksoy, kitapların basımı için Osmancık BİLSEM Müdürlüğünün Kültür ve Turizm Bakanlığından yayıncı sertifikası aldığını sözlerine ekledi.

        - Yazarlık, insanın ağzından çıkamayan sözleri daha güzel ifade etmesidir"

        Yaratıcı Yazarlık Atölyesi'ne katılan 6. sınıf öğrencisi Beyza Karakuş, kitabının yayımlanmasından dolayı çok mutlu olduğunu, bu sayede yazarlık hayatına ilk adımı attığını dile getirdi.

        Kitap yazarak insanların hayatına dokunmak istediğini vurgulayan Karakuş, "Burada aldığım eğitimle kitaplarımın daha da güzelleştiğini düşünüyorum. Aynı zamanda bu eğitim sayesinde yazmak için yaş sınırının olmadığını öğrendim. Burada öğrendiğim şeylerle birlikte ileride daha çok kitap yazmayı, daha çok insana, özellikle çocuklara dokunabilmeyi düşünüyorum." dedi.

        İkinci kitabını yazan 7. sınıf öğrencisi Meryem Azra Kaya da kitaplarını yapay zekayı kullanarak görselleştirdiklerine işaret ederek, "Öncelikli olarak bir konu belirledik. Sonrasında örnek öyküler ve hikayeler inceledik. Hayal gücümüzü de katarak kitapları yazdık. Bence yazarlık, insanın ağzından çıkamayan sözleri daha güzel ifade etmesidir, saygı duyulması gereken mesleklerden biridir." diye konuştu.

        - "İnsanlara dokunan en iyi aracın kitap olduğunu düşünüyorum"

        7. sınıf öğrencisi Muhammet Emin Karaca da insanlara dokunan en iyi aracın kitap olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

        "Bu, yazdığım ikinci kitaptı. Kitap okumayı çok sevdiğim gibi kitap yazmak da benim için çok hevesli bir uğraş oldu. Benim kitabımda iki hikaye var. İlk hikayemde haksızlığa uğrayan bir tüccar, ikincisinde ise hırsızlığın sonucu olarak ceza alan bir adam var. İnsanlara dokunan en iyi aracın kitap olduğunu düşünüyorum. Ben de bunu kullanarak insanlara adalet duygusunu yaşatmak istedim."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        Trump'tan ekibiyle 'İran' toplantısı
        Trump'tan ekibiyle 'İran' toplantısı
        İran: Trump'ın başka çaresi yok
        İran: Trump'ın başka çaresi yok
        G.Saray'da seçim günü! Tek aday Dursun Özbek
        G.Saray'da seçim günü! Tek aday Dursun Özbek
        Yemek kartında ne değişti?
        Yemek kartında ne değişti?
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Yollar kan gölü... 3 kentte 10 ölü!
        Yollar kan gölü... 3 kentte 10 ölü!
        Bayram temizliği ölüm getirdi!
        Bayram temizliği ölüm getirdi!
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        İşte "sarı" alarm verilen 45 ilimiz ve hava durumu!
        İşte "sarı" alarm verilen 45 ilimiz ve hava durumu!
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Egea'nın yerine geliyorlar
        TIR iki otomobili biçti! 5 ölü, 6 yaralı
        TIR iki otomobili biçti! 5 ölü, 6 yaralı
        "Semiramis sağlığına kavuştu"
        "Semiramis sağlığına kavuştu"
        F.Bahçe Atina'da finali kaçırdı
        F.Bahçe Atina'da finali kaçırdı

        Benzer Haberler

        Çukurlara giren 5 aracın lastiği patladı
        Çukurlara giren 5 aracın lastiği patladı
        Bayram yolculuğu başladı: Yollarda yoğunluk arttı
        Bayram yolculuğu başladı: Yollarda yoğunluk arttı
        Çorum'da sağanak yağış etkisini gösterdi
        Çorum'da sağanak yağış etkisini gösterdi
        Kaygan yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı
        Kaygan yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı
        Çorum'da yaklaşık 250 kilo ağırlığındaki kişinin cenazesi dairesinden forkl...
        Çorum'da yaklaşık 250 kilo ağırlığındaki kişinin cenazesi dairesinden forkl...
        Saat Kulesi önünde bıçakla taşkınlık çıkaran şüpheli gözaltına alındı
        Saat Kulesi önünde bıçakla taşkınlık çıkaran şüpheli gözaltına alındı