D-100 kara yolu Osmancık geçişinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

D-100 kara yolunun Çorum'un Osmancık ilçesindeki bölümünde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla oluşan trafik yoğunluğu dron ile görüntülendi.



Bulgaristan sınırındaki Kapıkule Sınır Kapısı'ndan başlayıp İran sınırında yer alan Ağrı'daki Gürbulak Sınır Kapısı'na kadar uzanan yolda tatilcilerin yolculuğu başladı.



İstanbul'dan özellikle Karadeniz Bölgesi'ne geçişte kullanılan D-100 kara yolunun Osmancık sınırları içinde kalan bazı bölümlerinde trafik yoğunluğu oluştu.



Karadeniz istikametine yoğunluk yaşanan yolda Osmancık Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ulaşımın aksamaması için denetimlerini sürdürüyor.



Güzergahta oluşan trafik yoğunluğu dron ile görüntülendi.

