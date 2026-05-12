Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Dodurga'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda 12 proje sergilendi

        Dodurga'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda 12 proje sergilendi

        Dodurga Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda öğrenciler tarafından hazırlanan 12 proje sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 17:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dodurga'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda 12 proje sergilendi

        Dodurga Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nda öğrenciler tarafından hazırlanan 12 proje sergilendi.

        Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilerin tarımdan teknolojiye kadar farklı alanlarda hazırladığı projeler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Bilimsel merakı ve yaratıcılığı desteklemek amacıyla düzenlenen fuarda öğrenciler, projelerini davetlilere tanıttı.

        Okul müdürü Sait Yalçın, gençlerin bilim alanında yaptığı çalışmalarla Türkiye'yi daha ileriye taşımada etkin rol üstlendiklerini söyledi.

        Türkiye'de savunma sanayisinin hayal edilemeyecek noktaya ulaştığını belirten Yalçın, "Tüm bu başarılar, bugün bu fuarlarda ter döken çocuklarımızın içinden çıkan cevherler sayesinde mümkün oluyor. Projelerde emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum." dedi.

        Fuar koordinatörü öğretmen Ali Gönüllü ise etkinlikle öğrencilere bilimi sevdirmeyi hedeflediklerini dile getirerek, "Bu yıl 12 farklı projemizle başvuruda bulunduk. Temel amacımız, öğrencilerimize bilime başlamaları için önayak olmaktı. Okul olarak bu süreci layıkıyla yerine getirdik ve neticede çok güzel bir fuar ortaya çıktı." diye konuştu.

        Fuar boyunca stantlarda projelerini anlatan öğrenciler, teorik bilgilerini pratiğe dönüştürme fırsatı buldu.


        Robotik kodlama ve çevresel sürdürülebilirlik gibi alanlarda hazırlanan projeler davetlilerden ilgi gördü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bu yıl bereketli bir yıl olacak"
        "Bu yıl bereketli bir yıl olacak"
        Bugün Ne Oldu? 12 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 12 Mayıs 2026'nın haberleri
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Bıçaklanarak öldürülmüş, bilezikleri çalınmıştı... Karar açıklandı!
        Bıçaklanarak öldürülmüş, bilezikleri çalınmıştı... Karar açıklandı!
        Trump'tan Çin çıkarması
        Trump'tan Çin çıkarması
        İsrail tartışmasıyla başlıyor
        İsrail tartışmasıyla başlıyor
        Kalpten genç ölümleri artıyor
        Kalpten genç ölümleri artıyor
        Ünlüler şehre akın etti
        Ünlüler şehre akın etti
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        56 milyar doları geri çevirdi!
        56 milyar doları geri çevirdi!
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"

        Benzer Haberler

        Caddede karşılaştığı husumetlisini bıçakladı
        Caddede karşılaştığı husumetlisini bıçakladı
        "İçimizi Isıtan Şarkılar" konserine büyük ilgi
        "İçimizi Isıtan Şarkılar" konserine büyük ilgi
        Çorum'da anneler bowling etkinliğinde buluşturdu
        Çorum'da anneler bowling etkinliğinde buluşturdu
        Anneanneler, babaanneler torunlarıyla birlikte kek yaptı
        Anneanneler, babaanneler torunlarıyla birlikte kek yaptı
        Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar: Henüz hiçbir şey bitmedi
        Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar: Henüz hiçbir şey bitmedi
        Çorum FK Teknik Direktörü Uçar, Bodrum FK maçını değerlendirdi:
        Çorum FK Teknik Direktörü Uçar, Bodrum FK maçını değerlendirdi: