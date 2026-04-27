Doğaseverler Oğuzlar'da yürüyüş yaptı
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde doğa yürüyüşü düzenlendi.
Giriş: 27.04.2026 - 12:42
Aşıklar Tepesi bölgesinden başlayan yürüyüşte, katılımcılar, Kızıltepe güzergahını takip ederek Obruk köyünde parkuru tamamladı.
Yaklaşık 12 kilometrelik parkurda yürüyen katılımcılar, bölgenin doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu.
İlkbaharın renklerine bürünen ormanlık alanda yürüyen katılımcılar, Obruk Baraj Gölü manzarasında hatıra fotoğrafı çektirdi.
