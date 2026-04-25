Evinin kapılarını gezginlere açan gönüllü, 10 yılda 500'e yakın yabancı misafir ağırladı

EMRAH AKILLI - Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşayan Ramazan Çalışkan, gezginler arasında kullanılan bir mobil uygulama sayesinde 10 yılda 45 farklı ülkeden yaklaşık 500 gezgini konuk ederek Türk misafirperverliğini gösterme şansı buldu.



Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerini batıya bağlayan, Kapıkule’den Gürbulak Sınır Kapısı’na uzanan D100 kara yolu üzerindeki Osmancık ilçesinde inşaat malzemeleri satan Çalışkan, 2016’da iş yerinin önünden geçen bir gezginle tanışarak onu evinde misafir etti.



Gezginin tavsiyesi üzerine Çalışkan, bir mobil uygulamayı indirip "yer işareti" yaptı. Gezginlere ücretsiz konaklama ve yardım sağlayan Çalışkan'ın evi ve iş yeri, gezginlerin uğrak noktası oldu.



İngilizce öğretmeni eşi Cansu Çalışkan ile gezginlere Osmancık Kandiber Kalesi, tarihi Koyunbaba Köprüsü ve Kızılırmak'ın doğal güzelliklerini tanıtan Çalışkan, Türk misafirperverliğinin yanı sıra gönüllü turizm elçiliği de yapıyor.



- Misafirperverlik serüveni iş yerinin önünden geçen bir gezginle tanışmasıyla başladı



Ramazan Çalışkan, AA muhabirine, ilçeye gelen gezginleri evinde ve iş yerinde misafir ettiğini söyledi.



Gezginleri ağırlamaktan mutlu olduğunu belirten Çalışkan, "Bu serüven 10 yıl önce iş yerimin önünden geçen bir bisikletli gezginle tanışmamla başladı. Onu evime misafir ettim, o da bana yabancı bir uygulamanın olduğunu söyledi gezginlerin kullandığı. O uygulamayı telefonuma indirdikten sonra dünyanın değişik yerlerinden bugüne kadar 45 ülkeden 500'e yakın kişiyi misafir ettim. Osmancık'ın tarihi yerlerini beraber gezdik, Türk misafirperverliğini onlara gösterdim." dedi.



Başlangıçta lise düzeyinde yabancı dil bildiğini ancak zamanla gezginlerden öğrendikleriyle İngilizcesini geliştirdiğini anlatan Çalışkan, 5 yıl önce evlendikten sonra İngilizce öğretmeni eşinden de destek aldığını kaydetti.



Çalışkan, ilçeye gelen gezginleri ağırlamaya devam edeceğini vurgulayarak, "Yabancı gezginleri ağırlamak benim için çok güzel bir duygu. Onların dili, dini, ırkı veya rengi benim için önemli değil, önemli olan insan olmaları. Osmancık'ta yaşadığım sürece yabancı gezginleri misafir edeceğim." ifadelerini kullandı.



Cansu Çalışkan ise evlendikten sonra gezginleri birlikte misafir etmeye başladıklarını aktardı.



Gezginlerle kültür alışverişi yaptıklarını, yöresel lezzetleri tattırdıklarını, Türk kültürünü tanıtmaya çalıştıklarını belirten Çalışkan, "Dünyadan misafir ağırlamış olduk. Eşimin İngilizcesinin gelişmesine katkısı oldu. Aile içinde dayanışmayı öğrendik. Misafirlerimize güvenmeyi öğrendik." dedi.



Bisikletleri ile İngiltere'den yola çıkan ve Asya'yı gezdikten sonra Avustralya'ya gitmeyi hedefleyen Benji Ruiz Cravinho ve Max Cleverley de Çalışkan'ın iş yerinde mola verdi.



Cleverley, yolculuklarına geçen yıl eylül ayında arkadaşı Cravinho ile İngiltere'nin Brighton kentinden başladıklarını anlattı.



Sekiz aylık yolculuğun ardından Türkiye'ye geldiklerini dile getiren Cleverley, kullandıkları uygulama aracılığı ile Çalışkan'a ulaştıklarını, konuk oldukları sürece mutlu bir misafirlik geçirdiklerini ifade etti.

