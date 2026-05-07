Futbol: Trendyol 1. Lig play-off
Stat:ÇorumŞehir
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Murat Ergin Gözütok, Mert Bulut
Arca Çorum FK: Sehic, Sinan Osmanoğlu, Serdar Gürler (Dk. 64 Burak Çoban), Yusuf Erdoğan (Dk. 90+5 Kerem Kalafat), Pedrinho (Dk. 90+1 Attamah), Arda Hilmi Şengül, Fredy, Samudio (Dk. 46 Thiam), Üzeyir Ergün, Erkan Kaş, Ahmet Ildız (Dk. 64 Ferhat Yazgan)
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Abdullah Çelik, Roshi (Dk. 51 Rroca), Hüseyin Bulut, Ali Dere (Dk. 60 Süleyman Luş), İbrahim Akdağ, Wellington, Ezeh, Halil Can Ayan (Dk. 83 Enes Yılmaz), İshak Karaoğul (Dk. 83 Ali Akman), Junior Fernandes
Gol: Dk. 20 Fredy (Penaltıdan) (Arca Çorum FK)
Sarı kartlar: Dk. 69 Thiam, Dk. 85 Sehic, Dk. 88 Uğur Uçar (Teknik direktör) (Arca Çorum FK)
ÇORUM
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.