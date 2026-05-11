Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri GÜNCELLEME - Çorum'da hastane çalışanı 7 zanlı hırsızlık ve dolandırıcılıktan gözaltına alındı

        GÜNCELLEME - Çorum'da hastane çalışanı 7 zanlı hırsızlık ve dolandırıcılıktan gözaltına alındı

        Çorum'da çeşitli malzemeleri hastane dışına çıkararak "hırsızlık" ve "dolandırıcılık" yaptıkları iddiasıyla 7 çalışan gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 21:11 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Çorum'da hastane çalışanı 7 zanlı hırsızlık ve dolandırıcılıktan gözaltına alındı

        Çorum'da çeşitli malzemeleri hastane dışına çıkararak "hırsızlık" ve "dolandırıcılık" yaptıkları iddiasıyla 7 çalışan gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinin mutfak bölümünde bazı malzemelerin eksildiğinin tespit edilmesi üzerine idari ve adli soruşturma başlatıldı.

        Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli soruşturma kapsamında tıbbi sarf malzemesi olmayan çeşitli ürün ve eşyaları hastane dışına çıkardıkları tespit edilen, aralarında mutfak görevlisi, şoför ve hasta bakıcıların olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

        "Hırsızlık" ve "dolandırıcılık" suçlarından gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Çorum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise hastanede hizmetli olarak görev yapan M.G'nin kuruma ait malzemeyi kurum dışına çıkararak bir market çalışanına verdiğinin tespit edildiğini bildirildi.

        Şüphelinin eylemini sürekli ve planlı yaptığının anlaşılması üzerine teknik ve fiziki takip başladığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, şüpheli M.G'yle birlikte hareket ettikleri anlaşılan şüpheliler K.D, Y.E, E.Ö, Y.T, M.C. ve F.O. olmak üzere toplam 7 şüpheli hakkında kamu kurumu aleyhine hırsızlık suçundan gözaltına alınmış olup, yapılan soruşturmanın çok yönlü olarak titizlikle devam ettiği hususu kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Ateşkes en zayıf anında"
        "Ateşkes en zayıf anında"
        Sağlık Bakanlığı: 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirildi
        Sağlık Bakanlığı: 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirildi
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ehliyetsiz sürücü işçiyi ezdi
        Ehliyetsiz sürücü işçiyi ezdi
        Bugün Ne Oldu? 11 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 11 Mayıs 2026'nın haberleri
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Dipten alıp zirveye taşıdılar!
        Dipten alıp zirveye taşıdılar!
        Starmer istifa etmeyeceğini yineledi
        Starmer istifa etmeyeceğini yineledi
        Dursun Özbek'ten Icardi ve sözleşme açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Icardi ve sözleşme açıklaması!
        SGK uyardı!
        SGK uyardı!
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Bengü'nün gözyaşları
        Bengü'nün gözyaşları
        Üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi
        Üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        Annesinin sırtında fenomen oldu
        Annesinin sırtında fenomen oldu
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"

        Benzer Haberler

        Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheli yakalandı
        Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheli yakalandı
        Çorum'da sağanak yağış etkili oldu
        Çorum'da sağanak yağış etkili oldu
        Hastane deposundan malzeme çalan şahıslara operasyon: 7 gözaltı
        Hastane deposundan malzeme çalan şahıslara operasyon: 7 gözaltı
        Çorum'da Engelliler Haftası dolayısıyla farkındalık standı açıldı
        Çorum'da Engelliler Haftası dolayısıyla farkındalık standı açıldı
        Çorum'da aranan 32 şahıs yakalandı
        Çorum'da aranan 32 şahıs yakalandı
        Çorum Belediyesi'nden trafik yoğunluğuna karşı süreli park uygulaması
        Çorum Belediyesi'nden trafik yoğunluğuna karşı süreli park uygulaması