Hitit Üniversitesinde "Sektör Kampüste Kariyer Buluşmaları" paneli düzenlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) arasında yapılan "Üniversite-Sektör İşbirliği" protokolü kapsamında, Hitit Üniversitesinde "Sektör Kampüste Kariyer Buluşmaları" paneli gerçekleştirildi.



Hitit Üniversitesince Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde, sektör temsilcileri öğrencilerle buluşarak iş dünyasına dair bilgi ve tecrübelerini aktardı.



Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Öztürk, panelin açılış töreninde, "Sektör Kampüste" programı kapsamında üniversite-sektör iş birliğinin yeni bir aşamaya taşındığını söyledi.



Programın ilk fazının sektörü kampüse taşımak olduğunu belirten Öztürk, "Birinci faz, kampüsle sektörü buluşturmaktı ancak bundan sonraki süreçte amaç sadece karşılaşma değil, etkileşimdir. Yüz yüze olmanın ötesinde öğrencilerle sektörün aktif şekilde etkileşime girdiği bir yapıya geçiliyor. Bu programın ikincisinin üniversitemizde yapılmasının sebebi, en fazla ders açan ve en uzun süreli uygulayan üniversitelerden biri olmamızdır. Bu başarıda akademisyenlerimizin, koordinatörlüğümüzün ve öğrencilerimizin büyük emeği var." dedi.



Üniversite-sanayi iş birliğinin söylemde kalmaması gerektiğine dikkati çeken Öztürk, "Dünya genelinde de bu konu tartışılıyor. Eğitim ve sektör sürekli değişiyor. Üniversiteler bu değişime ayak uyduramazsa varlıkları sorgulanır hale gelir. Geçmişte tarım toplumunda farklı, sanayi toplumunda farklı ihtiyaçlar vardı. Bugün ise teknoloji ve özellikle IT (bilgi teknolojileri) alanı öne çıkıyor. Gelecekte hangi alanların öne çıkacağını tam olarak bilmiyoruz ama buna hazırlıklı olmak zorundayız." diye konuştu.



Teknoloji üretiminin yanı sıra nitelikli insan kaynağının da önemine işaret eden Öztürk, üretilen teknolojiyi insanlık yararına dönüştürecek insan kaynağına ihtiyaç duyulduğunu, 'Sektör Kampüste' programının bu ihtiyaca cevap veren önemli adımlardan olduğunu kaydetti.



- "4 yıl içinde 500'den fazla öğrencimizi sektörle buluşturduk"



Hitit Üniversitesinin programın pilot olarak uygulandığı 4 üniversiteden biri olduğuna değinen Öztürk, şöyle devam etti:



"Türkiye'de 150'ye yakın üniversitede uygulanan bu programın gelişmesinde bizim de katkımız oldu. 4 yıl içinde 500'den fazla öğrencimizi sektörle buluşturduk. Büyük şehirlerdeki üniversiteler için sektörle iletişim daha kolay. Bu program sayesinde Anadolu’daki öğrenciler de büyük firmalarla iletişim kurma, staj yapma ve kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Cumhurbaşkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, ASELSAN, HAVELSAN, TUSAŞ, TÜBİTAK, TÜRKSAT gibi kurumların yanı sıra Huawei, Yemeksepeti, Kuveyt Türk gibi özel sektör temsilcileriyle iş birliği kurduk. Öğrencilerimiz bu kurumların uzmanlarından ders alma fırsatı yakaladı."



Programa katılan öğrencilerin iş bulma süresinin kısaldığını anlatan Öztürk, "Sektörü tanıyan, beklentilerini netleştiren öğrenciler daha hızlı istihdam ediliyor. Yeni yöntemler, yeni sektörler ve yeni iş birlikleriyle bu program büyümeye devam edecek." ifadelerini kullandı.



Panelde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknoloji Eğitimleri Dairesi Başkanı Fatma Nur Akın da Bakanlık ve Sektör Kampüste programı hakkında sunum yaptı.



Teknolojinin gelişiminin bütün sektörleri, iş yapış sürelerini ve hayatı kökten etkilediğini belirten Akın, "Ülkeler de bu gelişme karşısında sanayi ve teknoloji politikalarını dönüştürmek durumda kaldı. Türkiye'nin bu yeni dönemde ortaya koyduğu Milli Teknoloji Hamlesi, sanayi ve teknoloji politikamızı oturttuğumuz markanın adı. Bu kavramla kendi imkanlarımızla teknolojiyi üretmekten bahsediyoruz." dedi.



Panel, Akın'ın moderatörlüğündeki oturumla devam etti.



TÜBİTAK İnsan Kaynakları Daire Başkanı İsmail Baş, oturumda yaptığı konuşmada, "Sektör Kampüste" programının öğrencilere nereyi tercih edebileceğine ilişkin fikir sunduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Çeşitli sektörleri ve temsilcileri tanıyarak hem onların deneyimlerinden hem de çalıştığı kurumların sağladığı imkanlardan haberdar olmuş oluyorsunuz. Bunlar size staj ya da burs olarak geri dönebilir. Bundan sonraki dönemlerde artık kariyerler sadece sınıflarda değil 'Sektör Kampüste' programlarında yapılan çalışmalarda yükseldiğini sizlere söyleyebilirim."



Panelde, panelistler Limon Cloud Eğitim Koordinatörü Hakan Hilmi Kapucu, Meddata Bilişim Genel Müdürü Serkan Baştuğ, Mikrogrup Yazılım Eğitim ve Kariyer Platformu Yöneticisi Ahmet Şagın ile Orion Innovation Yazılım Doğrulama ve Kalite Güvence Müdürü Barış Hızal, sunumlarının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.



