Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Hizmet-İş Sendikası Çorum Şubesi 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı

        Hizmet-İş Sendikası Çorum Şubesi 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı

        Hizmet-İş Sendikası Çorum Şubesi'nin 3. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 13:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hizmet-İş Sendikası Çorum Şubesi 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı

        Hizmet-İş Sendikası Çorum Şubesi'nin 3. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

        HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, kentteki bir otelde düzenlenen Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, HAK-İŞ'in genel kurullarının birlik, beraberlik, huzur içinde geçtiğini söyledi.

        Özdemir, HAK-İŞ'in kurulduğu günden bu yana "önce insan, önce emek" sloganıyla çizgisinden hiç sapmadığını belirterek, belediyeler ve Hizmet-İş Sendikası'nın birbirini sosyal ortak gibi gördüğünü, bu sayede Hizmet-İş'in Türkiye'nin en büyük işçi sendikası olduğunu kaydetti.

        Sendikanın işçisine hiçbir zaman yanlış yapmadığını vurgulayan Özdemir, "Hizmet-İş Sendikası, Türkiye'de bütün emekçiler için sağduyulu şekilde mücadele eden sendikadır. Bizim olduğumuz yerde dostluk, kardeşlik, arkadaşlık vardır." dedi.

        Son zamanlarda "ev işçileri" konusunu gündeme aldıklarını dile getiren Özdemir, şöyle devam etti:

        "Türkiye'de 1 milyon 300 bine yakın ev işçisi var. Bunlar modern köleden daha kötü çalışıyorlar. Hiçbir hakları yok. Evlerin temizliğini yapıyorlar, çocuklara, yaşlılara bakıyorlar. Çoğu şirketler aracılığıyla gönderiliyor 3 bin liraya. Ellerine 1000 lira verilip gönderiliyor. Hiçbir sosyal güvencesi yok, bu şekilde eziliyor. HAK-İŞ buna müdahale etti. 'Bundan sonra ev işçileri de kanun kapsamına alınmalı.' diye bir örgütlemeye başladık. Şu anda 130 bin ev işçisini üye yapmışız. Yarın bunları kanun mevzuatına alacağız. Belki bizim iş kolumuza girmeyecek ama HAK-İŞ Türkiye'de kanayan bir yarıya daha parmak basmış olacak."

        Özdemir, belediye şirketlerinde çalışan işçilerin 52 günlük ilave ikramiye alması, kamu işçilerinin vergilerinin yüzde 10-15 ile sınırlandırılması, KİT (Kamu İktisadi Teşebbüsleri) çalışanlarına kadro verilmesi, emekli maaşları, ev işçileri konularında yeni kazanımlar için sendikal mücadeleyi sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise mesai arkadaşlarıyla gurur duyduğunu söyledi.

        Çorum Belediyesinin Türkiye'de en çok konuşulan birkaç belediyeden biri olduğunu anlatan Aşgın, "Başka illere ve ülkelere gittiğim zaman mutlaka bir şekilde Çorum, geçmişten farklı olarak hep güzelliklerle, başarılarla gündeme geliyor. Çorum denildiğinde artık birlik, beraberlik, kardeşlik, huzur iklimi akla geliyor. Gittiğimde tanıyanlar tanıyor, tanımayanlar ise 'Çorum' dediğimizde yüzlerinde tebessüm oluşuyor. İnsanların yüzünde tebessüm oluşturabilmişsek bu hepimizin başarısıdır. Başarılarınızdan dolayı hepinizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

        - "Kamu ya da özel bankaya hiçbir borcumuz kalmadı"

        Belediyecilikte mali disiplinin önemli olduğunun altını çizen Aşgın, şunları kaydetti:

        "Geldiğimizde bütçesinin 3 katı borcu olan bir belediyeden, geçtiğimiz hafta itibarıyla müjdeyi sizlerle paylaşıyorum. İller Bankası hizmet sözleşmeleri dışında herhangi kamu ya da özel bankaya hiçbir borcumuz kalmadı. Rabb'ime hamd ediyorum, şükrediyorum. Bu kadar sorunun, sıkıntının olduğu, mali yönden birçok sıkıntıların olduğu dönemde 'hiçbir bankaya bir kuruş borcumuz kalmamıştır' ifadesi bizim için gurur vesilesidir. Bunu Allah'ın izniyle hep birlikte başardık."

        Mali disipline rağmen belediyecilik hizmetlerini de sürdürdüklerini vurgulayan Aşgın, "2 bin 700'e yakın işçi ve memurumuz var. Memuruyla, işçisiyle, sendikamızla el ele, gönül gönüle en güzel hizmetleri birlikte yapıyoruz. Bizde iş aşkla yapılır." dedi.

        Mevcut Şube Başkanı Mustafa Köroğlu'nun aday olmadığı, tek liste halinde yapılan Hizmet-İş Sendikası Çorum Şubesi 3. Olağan Genel Kurulu'nda şube başkanlığına Mustafa Şahin seçildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        Modacı Ayşegül Eraslan'ın ölümünde şantaj iddiası!
        Modacı Ayşegül Eraslan'ın ölümünde şantaj iddiası!
        MSB: Yıldırımhan yerli olarak üretiliyor
        MSB: Yıldırımhan yerli olarak üretiliyor
        Kızına istismar edilen kadın ifade sırasında fenalaştı, hayatını kaybetti
        Kızına istismar edilen kadın ifade sırasında fenalaştı, hayatını kaybetti
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        Ölümün ardındaki gerçek otopside ortaya çıktı!
        Ölümün ardındaki gerçek otopside ortaya çıktı!
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        İran Savaşı, Asya kıtasını daha çok Çin'e bağlıyor
        İran Savaşı, Asya kıtasını daha çok Çin'e bağlıyor
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        Eski sevgilisini övdü
        Eski sevgilisini övdü
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!

        Benzer Haberler

        Çorum'da otomobil ile cip çarpıştı: 2 yaralı
        Çorum'da otomobil ile cip çarpıştı: 2 yaralı
        Çatıda yetişen ağaç hayrete düşürüyor: Kesiliyor, kuruyor ama yeniden yeşer...
        Çatıda yetişen ağaç hayrete düşürüyor: Kesiliyor, kuruyor ama yeniden yeşer...
        Çorum Valiliği'nden öğrencilerin zehirlendiği iddiasına ilişkin açıklama
        Çorum Valiliği'nden öğrencilerin zehirlendiği iddiasına ilişkin açıklama
        Hitit Üniversitesi'nde sektörün öncüleri öğrencilerle buluştu
        Hitit Üniversitesi'nde sektörün öncüleri öğrencilerle buluştu
        Çorum'da yurtta yemek yedikten sonra rahatsızlanarak hastaneye başvuran öğr...
        Çorum'da yurtta yemek yedikten sonra rahatsızlanarak hastaneye başvuran öğr...
        Çorum FK, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını tamamladı
        Çorum FK, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını tamamladı