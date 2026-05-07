Kargı'da ana sınıfı öğrencileri arkeolojik kazı deneyimi yaşadı

Çorum'un Kargı ilçesinde ana sınıfı öğrencileri arkeoloji bilimiyle tanıştı.



Kargı 125. Yıl Anaokulunca "Minik eller geçmişin izinde" sloganıyla etkinlik düzenlendi.



Etkinlik kapsamında Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Doç. Dr. Abdullah Hacar, Doktor Öğretim Üyesi Önder İpek, Doktor Öğretim Üyesi Emrullah Kalkan, Doktor Öğretim Üyesi Eric Luc Jean, Araştırma Görevlisi Semih Gerçek ile öğrenciler Selçuk Aydın, Cemre Öncelik ve Elanur Ocakçı, okul bahçesinde oluşturulan yapay kazı alanında ana sınıfı öğrencilerine arkeologların kullandığı ekipmanları tanıttı.



Daha sonra ana sınıfı öğrencileri, kazı alanında fırça ve spatula kullanarak kazı deneyimi yaşadı.



Okul Müdürü Fatma Akpınar, Hitit Üniversitesi ile yapılan iş birliğinin öğrenciler açısından önemli bir kazanım olduğunu belirterek, çocukların yaşadıkları bölgenin tarihi hakkında eğlenerek öğrenme fırsatı bulduğunu ifade etti.

