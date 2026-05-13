Kargı'da Dünya Çocuk Atletizm Günü etkinliği düzenlendi

Çorum'un Kargı ilçesinde Dünya Çocuk Atletizm Günü kapsamında etkinlik yapıldı. Kargı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde "Sporla büyüyen sağlıklı nesiller" sloganıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler koşu, denge, çeviklik ve takım oyunlarından oluşan aktivitelerde eğlenceli vakit geçirdi. Kargı İlçe Stadyumu'ndaki etkinliğe Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Peker de katıldı.

