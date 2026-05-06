Kargı'da Kurban Bayramı öncesi hayvan taşımacılığına yönelik denetim yapıldı

Çorum'un Kargı ilçesinde Kurban Bayramı öncesi hayvan taşımacılığına yönelik denetim yapıldı.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, Kargı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Hacıhamza Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince D100 kara yolunda düzenlenen denetimde, canlı hayvan taşıyan araçları durdurularak incelendi.



Araçları ilgili yönetmelikler çerçevesinde inceleyen ekipler, sürücüler üzerinde de belge kontrolü yaptı.



Hayvan sağlığının korunması, kayıt dışı hayvan hareketlerinin önlenmesi ve vatandaşların güvenli gıdaya ulaşmasının sağlanması amacıyla denetimlerin bayram sonuna kadar devam edeceği bildirildi.

