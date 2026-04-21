Kargı'da öğrencilere "trafik dedektifleri" eğitimi verildi

Çorum'un Kargı ilçesinde, "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında ilkokul öğrencilerine eğitim verildi. Hacıhamza Şehit Hasan Bahçevan İlkokulunda düzenlenen eğitimde jandarma trafik timi, öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi verdi. Eğitimde trafikle ilgili temel tanımlar, yolun karşısına güvenli geçiş kuralları ile okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar anlatıldı. 28 öğrencinin katıldığı eğitimin ardından öğrencilere Türk bayrağı, ay yıldızlı balon hediye edildi.

