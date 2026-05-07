        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Türk Kızılay'dan Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gümüş madalya

        Türk Kızılay tarafından yürütülen kan bağışı kampanyalarına sağladığı katkı dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gümüş madalya verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 16:42 Güncelleme:
        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2025 yılı Kan Bağışı Kampanyası Programı kapsamında "Kurumsal Madalya Takdim Töreni" düzenlendi.

        Kızılay Bölge Müdürü Murat Güler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, kan bağışının toplumsal dayanışma açısından önem taşıdığını belirterek, eğitim camiasının kampanyalara verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

        İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ise eğitimin yalnızca akademik başarıyla sınırlı olmadığını, yardımlaşma, dayanışma ve toplumsal sorumluluk bilincinin de öğrencilere kazandırılması gerektiğini vurguladı.

        Konuşmaların ardından Kızılay Bölge Müdürü Güler, İl Milli Eğitim Müdürü Çağlar'a "Kurumsal Gümüş Madalya"yı takdim etti.

        Programda ayrıca kan bağışı kampanyalarına verdikleri desteklerden ötürü Adnan Menderes İlkokulu, Atatürk İlkokulu, Mehmetçik Anadolu Lisesi, İstiklal İlkokulu, Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mustafa Kemal Ortaokulu, Ubeydi Gazi İlkokulu, Hürriyet İlkokulu, Bekir Aksoy İlkokulu, Başöğretmen Anadolu Lisesi, 23 Nisan Ortaokulu, TOKİ Şehit Şükrü Özyol İlkokulu, Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu, Ziya Gökalp İlkokulu, Buharaevler Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Dr. Devlet Bahçeli Ortaokulu, Mimar Sinan İlkokulu, Fuat Sezgin İmam Hatip Ortaokulu ve İnkılap Ortaokulu'nun yöneticilerine teşekkür belgesi verildi.

        Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Kızılay Bölge Müdürü Dr. Murat Güler, Kan Merkezi Müdürü Senem Biçer, Program Birim Yöneticisi Ayhan Aker, Kan Bağışı Kazanım Uzmanı Yasemin Güloğlu katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

