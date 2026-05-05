Türk Tarih Kurumunun "mobil kitap satış tırı" Çorum'a geldi

Türk Tarih Kurumunun (TTK) "Her Eve Bir Tarih Kitabı" projesi kapsamında hayata geçirdiği mobil kitap satış mağazası, Çorum'da kitapseverlere kapılarını açtı.



Proje kapsamında Türkiye'nin 81 ilini ziyaret edecek tırın, 33'üncü durağı Çorum oldu.



Çorum Hürriyet Meydanı'na park edilen tır, kurum yayınlarından geniş kitap yelpazesini indirimli fiyatlarla okurların beğenisine sunuyor.



Tarih meraklıları ve öğrenciler, zengin bir kitap koleksiyonunun yer aldığı mobil tırda, kurumun prestij yayınlarına uygun fiyatlarla erişim imkanı buluyor.



Tır, iki gün boyunca kitapseverleri ağırlayacak.

