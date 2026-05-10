        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Astronot Tuva Cihangir Atasever, Denizli'de öğrencilerle buluştu

        Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Pamukkale Üniversitesince (PAÜ) düzenlenen program kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2026 - 17:55 Güncelleme:
        PAÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Avrupa Tıp Öğrencileri Topluluğu tarafından Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi'nde Uzay Tıbbı Kongresi (ASTROTIP) düzenlendi.

        Buradaki programda Atasever, öğrencilere uzay yolculuğu sürecinin öncesi ve sonrasındaki elde ettiği deneyimler hakkında bilgi verdi.

        ABD, Almanya ve Japonya'da katıldığı eğitim programlarına ilişkin bilgileri de aktaran Atasever, uzay, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerden bahsetti.

        Atasever, sunumunun ardından, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

        Program, PAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkçüer'in Atasever'e plaket takdimiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran medyası: İran ABD'nin önerisine yanıt verdi
