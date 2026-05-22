        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Denizli merkezli 2 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı

        Denizli merkezli 2 ilde yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 18:57 Güncelleme:
        Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" ile "Suç Gelirlerinin Aklanması" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında çalışma yürüttü.

        Ekipler, Denizli'nin Çivril ilçesi ile Aydın'ın Didim ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramalarda 13 cep telefonu, 12 SIM kart, 2 flaş bellek, 2 harici disk ve 1 hafıza kartı ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

