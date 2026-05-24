Denizli'de bariyere saplanan otomobilin sürücüsü öldü

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde bariyere saplanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Alikurt Mahallesi yakınlarında Kerem Can'ın (52) kullandığı 03 NG 677 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyere saplandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden kurtarılan Can, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

