        Denizli'de beyin ölümü gerçekleşen 2 kişinin organları 7 kişiye umut oldu

        Denizli'de tedavi gördükleri hastanede beyin ölümü gerçekleşen 2 kişinin organları 7 hastaya nakledilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 17:23 Güncelleme:
        Pamukkale Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, bir süredir hastanede tedavisi süren iki kişinin beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine hastanenin organ bağışı koordinatörlüğü ekipleri hastaların yakınlarıyla görüştü ve aileler de organları bağışlama kararı verdi.

        Hastalardan alınan 2 karaciğer, kalp ve 4 böbrek 7 hastaya nakledilmek üzere ambulans helikopterle ilgili sağlık merkezlerine gönderildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen hastanenin organ nakli koordinatörü Doç. Dr. Aslı Mete Yıldız, hasta yakınlarına organ bağışının önemi ve tüm aşamalarının ayrıntılı şekilde aktarıldığını belirterek, ailelerin gösterdiği duyarlılığın birçok hastaya umut olduğunu kaydetti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

