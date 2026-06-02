Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Denizli'de beyin ölümü gerçekleşen ALS hastasının organları 3 kişiye umut oldu

        Denizli'de beyin ölümü gerçekleşen ALS hastasının organları 3 kişiye umut oldu

        Denizli'de ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz) tedavisi gören ve beyin ölümü gerçekleşen 51 yaşındaki Ramazan Şen'in bağışlanan organları 3 hastaya nakledilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 13:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de beyin ölümü gerçekleşen ALS hastasının organları 3 kişiye umut oldu

        Denizli'de ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz) tedavisi gören ve beyin ölümü gerçekleşen 51 yaşındaki Ramazan Şen'in bağışlanan organları 3 hastaya nakledilecek.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 21 Mayıs'ta evinde fenalaşan Ramazan Şen'e ilk müdahale 112 Acil Sağlık ekiplerince yapıldı.

        Evdeki kalp masajının ardından Şen, Denizli Devlet Hastanesi Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alındı. Şen'in 11 gün süren yaşam mücadelesinin sonunda beyin ölümü gerçekleşti.

        Denizli Devlet Hastanesi Organ Nakli Birimi tarafından aileyle yapılan görüşmelerin ardından Şen'in yakınları organ bağışına onay verdi.

        Bunun üzerine İzmir Organ ve Doku Koordinasyon Merkezi ile iletişime geçildi. İzmir'den gelen ekipler tarafından alınan Şen'in karaciğeri ile iki böbreği, nakil bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere İzmir'e gönderildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, acılı süreçlerine rağmen organ bağışı kararı alan Şen ailesine teşekkür etti.

        Organ bağışının, yaşamını yitiren bir kişinin başka insanların yaşamına umut olmasını sağlayan önemli bir insani sorumluluk olduğunu belirten Öztürk, şunları kaydetti:

        "Organ bağışı, hayatını kaybetmiş bir kişinin geride bıraktığı en değerli miraslardan biridir. Bir organ bağışı, birden fazla insanın yeniden sağlığına kavuşmasına ve sevdikleriyle yaşamlarını sürdürmesine vesile olabilmektedir. Bu anlamlı karar sayesinde bugün üç hastamız için yeni bir umut doğmuştur. Türkiye'de binlerce hastanın organ nakli beklediğini unutmayalım. Tüm vatandaşlarımızı organ bağışında bulunmaya davet ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        "İsrail'in İran planını Türkiye engelledi"
        "İsrail'in İran planını Türkiye engelledi"
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kurultay soruşturmasında ifade verecek
        Kurultay soruşturmasında ifade verecek
        Türkiye'den 47 üniversite "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralamasında yer aldı
        Türkiye'den 47 üniversite "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralamasında yer aldı
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Bir kitaptan nikah masasına
        Bir kitaptan nikah masasına
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Biri bebek 8 kişiye mezar olan otobüste ATS kapalı çıktı!
        Biri bebek 8 kişiye mezar olan otobüste ATS kapalı çıktı!
        Marmara Denizi'nde dev hayalet ağ!
        Marmara Denizi'nde dev hayalet ağ!
        Babası kepçe kullanıyordu... 3 yaşında çocuk yürekleri kavurdu!
        Babası kepçe kullanıyordu... 3 yaşında çocuk yürekleri kavurdu!
        Otomotiv pazarında sert fren
        Otomotiv pazarında sert fren
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde
        Cinayeti işledikten sonra yemek yemişler
        Cinayeti işledikten sonra yemek yemişler
        Tekne keyfi
        Tekne keyfi

        Benzer Haberler

        Organ bağışıyla üç hastaya umut oldu
        Organ bağışıyla üç hastaya umut oldu
        Denizli Büyükşehir sınav yolculuğunda öğrencileri yalnız bırakmıyor
        Denizli Büyükşehir sınav yolculuğunda öğrencileri yalnız bırakmıyor
        Pamukkale bayram tatilinde ziyaretçi rekoru kırdı
        Pamukkale bayram tatilinde ziyaretçi rekoru kırdı
        Egekent Karaman Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezi hızla yükseliyor
        Egekent Karaman Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezi hızla yükseliyor
        33 yıl önce katledilen 33 Mehmetçik dualarla anıldı
        33 yıl önce katledilen 33 Mehmetçik dualarla anıldı
        Tavas Kitap Fuarında 39 yazar ve şair okurlarıyla buluşuyor
        Tavas Kitap Fuarında 39 yazar ve şair okurlarıyla buluşuyor