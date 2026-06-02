Denizli'de beyin ölümü gerçekleşen ALS hastasının organları 3 kişiye umut oldu

Denizli'de ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz) tedavisi gören ve beyin ölümü gerçekleşen 51 yaşındaki Ramazan Şen'in bağışlanan organları 3 hastaya nakledilecek.



İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 21 Mayıs'ta evinde fenalaşan Ramazan Şen'e ilk müdahale 112 Acil Sağlık ekiplerince yapıldı.



Evdeki kalp masajının ardından Şen, Denizli Devlet Hastanesi Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alındı. Şen'in 11 gün süren yaşam mücadelesinin sonunda beyin ölümü gerçekleşti.



Denizli Devlet Hastanesi Organ Nakli Birimi tarafından aileyle yapılan görüşmelerin ardından Şen'in yakınları organ bağışına onay verdi.



Bunun üzerine İzmir Organ ve Doku Koordinasyon Merkezi ile iletişime geçildi. İzmir'den gelen ekipler tarafından alınan Şen'in karaciğeri ile iki böbreği, nakil bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere İzmir'e gönderildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, acılı süreçlerine rağmen organ bağışı kararı alan Şen ailesine teşekkür etti.



Organ bağışının, yaşamını yitiren bir kişinin başka insanların yaşamına umut olmasını sağlayan önemli bir insani sorumluluk olduğunu belirten Öztürk, şunları kaydetti:



"Organ bağışı, hayatını kaybetmiş bir kişinin geride bıraktığı en değerli miraslardan biridir. Bir organ bağışı, birden fazla insanın yeniden sağlığına kavuşmasına ve sevdikleriyle yaşamlarını sürdürmesine vesile olabilmektedir. Bu anlamlı karar sayesinde bugün üç hastamız için yeni bir umut doğmuştur. Türkiye'de binlerce hastanın organ nakli beklediğini unutmayalım. Tüm vatandaşlarımızı organ bağışında bulunmaya davet ediyorum."

