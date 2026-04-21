Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Denizli'de dalağı normalden 40 kat civarı büyük olan hasta ameliyatla iyileşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 15:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de dalağı normalden 40 kat civarı büyük olan hasta ameliyatla iyileşti

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Non-Hodgkin Lenfoma tanısı ile tedavi gören 67 yaşındaki Nail Kafalı'nın dalağı aşırı büyüdü.

        Sağlıklı bir yetişkinde yaklaşık bir yumruk büyüklüğünde, ortalama 140-180 gram ağırlığında olan dalağın, Kafalı'da normalden yaklaşık 40 kat büyüklüğe, 6 kilograma ulaştığı, karnın sol tarafında kasığa kadar yer kapladığı belirtildi.

        Ameliyat kararı verilen hasta, operasyonla sağlığına kavuştu, ameliyatın onuncu gününde taburcu edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen hastanede görevli genel cerrahi uzmanı Op. Dr. Ali Çeldir, meslek hayatında ilk kez bu boyutta bir dalak büyümesi ile karşılaştığını, nadir görülen bu vakanın kendileri için de önemli bir tecrübe olduğunu ifade etti.

        Çeldir, lenf kanserlerinde bu gibi durumlarla sıklıkla karşılaşıldığını anlatarak, şunları kaydetti:

        "Hastamız Nail Kafalı'da son zamanlarda dalak ileri derecede büyüyerek yaklaşık normalin 40 katı bir boyuta ulaşıyor. Sağlıklı bir yetişkinde dalak, yaklaşık bir yumruk büyüklüğünde olup ortalama 13-14 santimetre uzunluğunda, 7-8 santimetre genişliğinde, 3-4 cm kalınlığındadır. Hastamızın ameliyatını gerçekleştirdik. Lenfoma tedavisine devam edilecek."

        Sağlığına kavuşan Kafalı ise ağrılarının sona erdiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Firari Umut Altaş'a kırmızı bülten çıkarıldı!
        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        Trump: İran'a abluka başarılı oldu
        Özel okul soruşturması genişliyor
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Gıdada büyük yanılgılar! Gıda hurafeleri avcısı yapılan hataları anlattı
        Carlson Trump'a destek verdiği için özür diledi
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Ayrılık iddiası
        Sörloth'ta dev rakip!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kupada derbi rotasyonu!
        135 milyon lira haraç istediler! İkinci saldırı!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        Dünyanın en güzel kadını seçildi
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"
        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki acı olay sonrası Denizli'de 23 Nisan kutlam...
        Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki acı olay sonrası Denizli'de 23 Nisan kutlam...
        Ters yönde ilerleyen sürücü trafiği birbirine kattı
        Ters yönde ilerleyen sürücü trafiği birbirine kattı
        Denizli OSB'de devlet destekleri bilgilendirme toplantısı düzenlendi
        Denizli OSB'de devlet destekleri bilgilendirme toplantısı düzenlendi
        Babadağlı kadınlar Çanakkale ile buluştu
        Babadağlı kadınlar Çanakkale ile buluştu
        Buldanlı üreticilerden maden arama çalışmalarına tepki
        Buldanlı üreticilerden maden arama çalışmalarına tepki
        Denizli'nin gastronomi yol haritası 162 yöresel lezzeti markalaştıracak
        Denizli'nin gastronomi yol haritası 162 yöresel lezzeti markalaştıracak