Denizli'de duvar örerken yüksekten düşen işçi öldü

Denizli'de çalıştığı inşaatta düşerek yaralanan işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre Merkezefendi ilçesindeki bir apartmanın ikinci katında duvar ören Tarkan Bulut (31), yüksekten zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Bulut, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bulut'un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere memleketi Van'ın Muradiye ilçesine gönderildi.

