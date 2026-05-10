Denizli'de havuzda boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede öldü
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yüzme havuzunda boğulma tehlikesi geçiren genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Giriş: 10.05.2026 - 12:21 Güncelleme:
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yüzme havuzunda boğulma tehlikesi geçiren genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Muhammed Mirza Tomaşoğlu (25) dün akşam Çakmak Mahallesi'ndeki Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait yüzme havuzunda boğulma tehlikesi geçirdi.
Ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tomaşoğlu, bugün yaşamını yitirdi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri