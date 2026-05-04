Denizli'de ilkokulda kan bağışı etkinliği düzenlendi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde İncilipınar İlkokulu'nda kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi.



Türk Kızılay Denizli Şubesince organize edilen programda öğretmen ve veliler kan bağışında bulundu.





Etkinliğe katılan Vali Yavuz Selim Köşger, öğrenciler ve kan bağışında bulunanlarla sohbet etti.



Köşger gazetecilere Denizli'de çok sayıda vatandaşın kan bağışında bulunduğunu belirterek, "Kan suni, fabrikasyon olarak yapılamayan bir ürün. Dolayısıyla ancak insanlardan bağış yoluyla karşılayabiliyoruz. Bugün burada yapılan kan bağışlarıyla birçok hastamızın canına değecek bir iş yapmış oluyoruz. Can kurtaran bir iş kan bağışı." dedi.



Programa İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk de katıldı.​​​​​​​

