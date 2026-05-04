        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Denizli'de kar ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 11:14 Güncelleme:
        Denizli-Antalya kara yolunun Cankurtaran ve Kazıkbeli mevkilerinde gece boyunca etkisini sürdüren kar sabah saatlerinde şiddetini azalttı.

        Kar yağışının ardından oluşan sis bu güzergahı kullanan sürücülere zor anlar yaşattı.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksamalar meydana geliyor.

        Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yollarda bazı sürücüler akaryakıt istasyonlarında beklemeyi tercih etti.​

        Trafik ekipleri seyir halinde denetimlerini sürdürürken karayolları ekipleri ise kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

        Çivril, Çameli ve Kale ilçelerinin yüksek kesimlerinde ise kar nedeniyle beyaz örtü oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

