Denizli'de kar ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Denizli'de kar yağışı ve sis ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Denizli-Antalya kara yolunun Cankurtaran ve Kazıkbeli mevkilerinde gece boyunca etkisini sürdüren kar sabah saatlerinde şiddetini azalttı.
Kar yağışının ardından oluşan sis bu güzergahı kullanan sürücülere zor anlar yaşattı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksamalar meydana geliyor.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yollarda bazı sürücüler akaryakıt istasyonlarında beklemeyi tercih etti.
Trafik ekipleri seyir halinde denetimlerini sürdürürken karayolları ekipleri ise kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.
Çivril, Çameli ve Kale ilçelerinin yüksek kesimlerinde ise kar nedeniyle beyaz örtü oluştu.
