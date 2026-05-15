Denizli'de Merkezefendi Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda 13 şüpheli gözaltında

Denizli'de Merkezefendi Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" operasyonunda aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan'ın da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, belediyede ihale işlemlerinde rüşvet aldıkları iddia edilen şüphelilerle ilgili gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan'ın da bulunduğu 13 şüpheli yakalandı.

