Denizli'de orman çocuk kurultayı düzenlendi

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 1. Orman Çocuk Kurultayı gerçekleştirildi.



Pamukkale Üniversitesi Teknokent Konferans Salonu'ndaki etkinliğe Vali Yardımcısı Abdullah Kadıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle de katıldı.



İlkokul öğrencilerinde çevre bilincini artırmak ve doğaya yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte doğa, orman, çevre, su tasarrufu, karbon tutumu, yaban hayatı ve sıfır atık gibi konular ele alındı.



Doğa ve orman konusundaki resim sergisi gezildi, orman araçlarının tanıtımı gerçekleştirildi.

