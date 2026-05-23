Denizli'de pikabın kasasından düşen kişi hastanede öldü
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde park halindeki pikabın kasasından düşerek ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Yakup Karacaoğlu, 19 Mayıs'ta park halindeki pikabın kasasından tel makara indirdiği sırada dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karacaoğlu'nun beyin kanaması geçirdiği belirlendi.
Karacaoğlu, tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitirdi.
