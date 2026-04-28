Denizli'de takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Denizli'nin Çivril ilçesinde yoldan çıkarak takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Ahmet Tozan (27) idaresindeki 20 LC 222 plakalı otomobil, Çivril-Uşak kara yolu Cabar Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 4 kişi, ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Muhammet A'nın (16) hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.