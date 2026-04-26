Denizli'de tartıştığı arkadaşını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Deliktaş Mahallesi'nde gece saatlerinde sokaktaki düğünün ardından, davulcu R.Ü. (19) ile arkadaşı Ahmet Karaca (20) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda, taraflar birbirini bıçakla yaraladı.
Karaca ambulansla Denizli Devlet Hastanesine, R.Ü. ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Karaca, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tedavisinin ardından gözaltına alınan R.Ü. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
