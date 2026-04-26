Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Denizli'de tartıştığı arkadaşını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

        Denizli'de tartıştığı arkadaşını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2026 - 15:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de tartıştığı arkadaşını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Deliktaş Mahallesi'nde gece saatlerinde sokaktaki düğünün ardından, davulcu R.Ü. (19) ile arkadaşı Ahmet Karaca (20) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda, taraflar birbirini bıçakla yaraladı.

        Karaca ambulansla Denizli Devlet Hastanesine, R.Ü. ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        Karaca, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Tedavisinin ardından gözaltına alınan R.Ü. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

