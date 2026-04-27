Denizli'de tartıştığı arkadaşını öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde tartıştığı arkadaşını demir sopayla öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı. Kocapınar Mahallesi'nde arkadaşı Erol Baysal'ı (62) öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan H.D.'nin (55) jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Suçlamaları kabul etmediği öğrenilen zanlı sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Kocapınar Mahallesi'nde 26 Mart'ta Erol Baysal ile akşam evine davet ettiği arkadaşı H.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda H.D. demir sopayla Baysal'ı yaralamıştı. Serinhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Baysal, müdahaleye rağmen kurtarılamamış, H.D. gözaltına alınmıştı.​​​​​​​

