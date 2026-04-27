Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Denizli'de tartıştığı arkadaşını öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

        Denizli'nin Serinhisar ilçesinde tartıştığı arkadaşını demir sopayla öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2026 - 10:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocapınar Mahallesi'nde arkadaşı Erol Baysal'ı (62) öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan H.D.'nin (55) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Suçlamaları kabul etmediği öğrenilen zanlı sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Kocapınar Mahallesi'nde 26 Mart'ta Erol Baysal ile akşam evine davet ettiği arkadaşı H.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda H.D. demir sopayla Baysal'ı yaralamıştı. Serinhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Baysal, müdahaleye rağmen kurtarılamamış, H.D. gözaltına alınmıştı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
