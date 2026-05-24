        Denizli'de "Taşkın Dede" geleneği binlerce kişiyi aynı sofrada buluşturdu

        Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Alaattin Mahallesi'nde yaşatılan "Alaattin Han Taşkın Dede Yağmur Duası ve Hayır Yemeği" geleneği, bu yıl da binlerce kişiyi aynı sofrada buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2026 - 16:51 Güncelleme:
        Horasan Türklerinden olduğu belirtilen ve "Taşkın Dede" lakabıyla anılan Alaattin Han ile kardeşi Dona Bey anısına düzenlenen etkinlikte, yağmur duası yapıldı, bolluk ve bereket için eller semaya açıldı.

        Taşkın Dede Türbesi çevresinde gerçekleştirilen etkinlik için mahalle sakinleri günler öncesinden imece usulü hazırlıklara başladı. Büyük kazanlarda pişirilen yahni, keşkek ve aşure binlerce ziyaretçiye ikram edildi.

        Sabahın erken saatlerinde kazanların kaynamasıyla başlayan gelenekte katılımcılar, saat 11.00'den itibaren türbe çevresindeki ormanlık alana gelerek aileleriyle sofralarını kurdu. Özenle hazırlanan yahniler büyük tepsilerle alana taşındı. Öğle namazından sonra edilen duaların ardından aynı anda yerden alınan tepsiler sofralara götürüldü. Gelenekte herkesin kendi kaşığını getirmesi ise yıllardır sürdürülen sembolik uygulamalar arasında bulunuyor. Yahni ikramının ardından aynı tepsilerde aşure dağıtılarak birlikte yenildi.

        - "Soframıza ortak oldular"

        Alaattin Mahallesi Muhtarı Songül Kılıç, AA muhabirine "Taşkın Dede" olarak bilinen Alaattin Han'ın mahallenin kurucusu olduğunu söyledi.

        Geleneğin yaklaşık 700 yıldır kesintisiz sürdüğünü belirten Kılıç, "Taşkın Dede" lakabının, savaşlarda ordunun en önünde yer alıp gösterdiği kahramanlıklardan geldiğini anlattı.

        Her yıl mayıs ayında bu etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade eden Kılıç, en az 40 küçükbaşın kesildiğini ve hayırseverlerin gönderdiği büyükbaşlarla birlikte yemeklerin hazırlandığını dile getirdi.

        Kılıç, herkesin gönüllü görev aldığı etkinlikte katılımcıların imkanlarıyla 30'dan fazla kazanın kaynatıldığını dile getirdi. Kılıç, "Bu, yağmur duası ve hayır yemeği. İnsanlar bu etkinlikte de buluşmak istediler. Soframıza ortak oldular. Her şeyin bireyselleştiği günümüzde tepsilerde normal yemeklerimiz konulup herkes oraya kaşık sallıyor." dedi.

        Yemeklerin standart olduğunu belirten Kılıç, "Aşure, keşkek, yahni. Üç yemeğimiz oluyor, aynı yemekler yıllardır devam ediyor. O gelenek değişmedi. Çalışırken de belli başlı bu işleri organize eden gençlerimiz var, büyüklerinden bu hizmeti, görevi devralan gençlerimiz var." diye konuştu.

        Mustafa Gazi Kurt ise etkinliğe ilk defa katıldığını belirterek, "Birlik ve beraberliğin sürdüğü, herkesin toplandığı yerdeyiz. Sadece Alaattin değil, bütün köylerimiz, mahallelerimiz toplanıyor burada." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        ABD-İran anlaşmasında neler yer alabilir?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Süper Lig'e Türk damgası!
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e yakın takip!
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        Jülide Kural'ın 'Kadir İnanır' sessizliği
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Cannes'a şık kapanış
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Ege'nin kalbinde bütçe dostu rotalar!
        Denizli'de CHP'li Başkan istifa edip Ak Parti'ye geçti
        100 dağcı Babadağ'da buluştu
        DTO Başkanı Erdoğan: "Bayramlar, geleceğe umutla bakmamızı sağlayan müstesn...
        Denizli'de yükleme sırasında kamyonetten düşen işçi hayatını kaybetti
        Denizli'de pikabın kasasından düşen kişi hastanede öldü
        Merkezefendi'de semt pazarları Arife günü kurulacak
