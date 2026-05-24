Denizli'de "Taşkın Dede" geleneği binlerce kişiyi aynı sofrada buluşturdu

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Alaattin Mahallesi'nde yaşatılan "Alaattin Han Taşkın Dede Yağmur Duası ve Hayır Yemeği" geleneği, bu yıl da binlerce kişiyi aynı sofrada buluşturdu.



Horasan Türklerinden olduğu belirtilen ve "Taşkın Dede" lakabıyla anılan Alaattin Han ile kardeşi Dona Bey anısına düzenlenen etkinlikte, yağmur duası yapıldı, bolluk ve bereket için eller semaya açıldı.



Taşkın Dede Türbesi çevresinde gerçekleştirilen etkinlik için mahalle sakinleri günler öncesinden imece usulü hazırlıklara başladı. Büyük kazanlarda pişirilen yahni, keşkek ve aşure binlerce ziyaretçiye ikram edildi.



Sabahın erken saatlerinde kazanların kaynamasıyla başlayan gelenekte katılımcılar, saat 11.00'den itibaren türbe çevresindeki ormanlık alana gelerek aileleriyle sofralarını kurdu. Özenle hazırlanan yahniler büyük tepsilerle alana taşındı. Öğle namazından sonra edilen duaların ardından aynı anda yerden alınan tepsiler sofralara götürüldü. Gelenekte herkesin kendi kaşığını getirmesi ise yıllardır sürdürülen sembolik uygulamalar arasında bulunuyor. Yahni ikramının ardından aynı tepsilerde aşure dağıtılarak birlikte yenildi.



- "Soframıza ortak oldular"



Alaattin Mahallesi Muhtarı Songül Kılıç, AA muhabirine "Taşkın Dede" olarak bilinen Alaattin Han'ın mahallenin kurucusu olduğunu söyledi.



Geleneğin yaklaşık 700 yıldır kesintisiz sürdüğünü belirten Kılıç, "Taşkın Dede" lakabının, savaşlarda ordunun en önünde yer alıp gösterdiği kahramanlıklardan geldiğini anlattı.



Her yıl mayıs ayında bu etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade eden Kılıç, en az 40 küçükbaşın kesildiğini ve hayırseverlerin gönderdiği büyükbaşlarla birlikte yemeklerin hazırlandığını dile getirdi.



Kılıç, herkesin gönüllü görev aldığı etkinlikte katılımcıların imkanlarıyla 30'dan fazla kazanın kaynatıldığını dile getirdi. Kılıç, "Bu, yağmur duası ve hayır yemeği. İnsanlar bu etkinlikte de buluşmak istediler. Soframıza ortak oldular. Her şeyin bireyselleştiği günümüzde tepsilerde normal yemeklerimiz konulup herkes oraya kaşık sallıyor." dedi.



Yemeklerin standart olduğunu belirten Kılıç, "Aşure, keşkek, yahni. Üç yemeğimiz oluyor, aynı yemekler yıllardır devam ediyor. O gelenek değişmedi. Çalışırken de belli başlı bu işleri organize eden gençlerimiz var, büyüklerinden bu hizmeti, görevi devralan gençlerimiz var." diye konuştu.



Mustafa Gazi Kurt ise etkinliğe ilk defa katıldığını belirterek, "Birlik ve beraberliğin sürdüğü, herkesin toplandığı yerdeyiz. Sadece Alaattin değil, bütün köylerimiz, mahallelerimiz toplanıyor burada." dedi.

