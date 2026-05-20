        Denizli'de trafik kazasında yaralanan 6 yaşındaki çocuk hastanede öldü

        Denizli'de trafik kazasında yaralanan 6 yaşındaki çocuk hastanede öldü

        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan çocuk hastanede öldü, anne ve babasının tedavisi devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 13:54 Güncelleme:
        Alınan bilgiye göre, dün Oğuz Mahallesi'nde Metin Çoban'ın kullandığı 07 ZA 312 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle tarlaya devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü Çoban ile eşi İlknur ve kızı Hatice Kübra Çoban (6), ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Buradan Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Hatice Kübra Çoban, bugün yaşamını yitirdi. Çoban'ın cenazesi Çameli ilçesi Kolak Mahallesi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        Yaralı anne ve babanın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

