Denizli'de yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çatıya yıldırım düşmesi sonucu yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.



Gerzele Mahallesi'ndeki E.M. ile A.M'nin bir apartmanın çatısında tamirat yaptığı yıldırım düştü.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Olayda yaralanan iki işçi apartmanın çatısından itfaiye merdiveniyle indirildikten sonra ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.







