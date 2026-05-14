Denizli'de yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çatıya yıldırım düşmesi sonucu yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.
Giriş: 14.05.2026 - 16:05 Güncelleme:
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çatıya yıldırım düşmesi sonucu yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.
Gerzele Mahallesi'ndeki E.M. ile A.M'nin bir apartmanın çatısında tamirat yaptığı yıldırım düştü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan iki işçi apartmanın çatısından itfaiye merdiveniyle indirildikten sonra ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri