Denizli'deki kazada hayatını kaybeden kişi son yolculuğuna uğurlandı
Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Tozan (27) son yolculuğuna uğurlandı.
Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi morgundan alınan Tozan'ın cenazesi Gürpınar Mezarlığı'na getirildi.
Burada ikindi vakti kılınan namazın ardından Tozan'ın cenazesi toprağa verildi.
Tozan'ın hayatını kaybettiği kazada yaralanan 4 kişinin, tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.
Ahmet Tozan idaresindeki 20 LC 222 plakalı otomobil, salı günü Çivril-Uşak kara yolu Cabar Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak devrilmişti. Kazada sürücü Tozan hayatını kaybetmişti.
