        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Denizli'nin yöresel lezzetleri Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı

        Türk mutfağının tarihi ve kültürel mirasını tanıtmak amacıyla düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında Denizli'de, aralarında tescilli ürünlerin de bulunduğu yöresel lezzetlerin tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 14:43 Güncelleme:
        Bayramyeri Meydanı'ndaki programda konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Özel, etkinliğin Türk mutfağının köklü geçmişini, kültürel zenginliğini ve paylaşma geleneğini yaşatmak amacıyla düzenlendiğini söyledi.

        Bu yıl 21-27 Mayıs'ta gerçekleştirilen etkinlikte kentteki lezzetleri tanıtmaya çalışacaklarını ifade eden Özel, "Sofralarımız yalnızca yemeklerin buluştuğu bir yer değil, geçmişten bugüne taşınan kültürün, emeğin, dayanışmanın ve hafızanın da yaşadığı en güçlü mekanlardır. Türk mutfağı yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlerin, üretim biçimlerinin, geleneklerin ve yaşam kültürlerinin harmanlanmasıyla oluşmuş büyük bir mirastır. " dedi.

        Vali Yardımcısı Adnan Kayık, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve diğer ilgililer aralarında coğrafi işaret belgesi almış ürünlerin de yer aldığı lezzetlerin tadımını yaptı.

        Daha sonra keşkek ikramı yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
