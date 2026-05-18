GÜNCELLEME - Denizli'de Merkezefendi Belediyesine yönelik "rüşvet" soruşturmasında 12 şüpheli tutuklandı

Denizli'de Merkezefendi Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" soruşturmasında gözaltına alınan aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan'ın da bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı, bir şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlılardan Emrah Karan, E.A, M.K, S.G, O.Ç, S.Ç, M.M, T.D, Ö.A, Ü.V, G.K. ve A.S.V. tutuklanırken, Ö.V. hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararı uygulandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalanmıştı.

