İzmir ve çevre illerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

İzmir, Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.



İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Yahşi, "Bu millet en çetin zamanlarında dahi evlatlarını istikbalinin teminatı görmüş, onları yetiştirmeyi ve korumayı asli vazifesi bilmiştir." dedi.



Törende öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.



Programa İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da katıldı.



Kutlamalar kapsamında İzmir Valisi Elban, koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti.



Elban, makamında kabul ettiği 4. sınıf öğrencisi Can Özcan ile bir süre sohbet etti. Konak Necatibey İlkokulu öğrencisi Özcan ilk olarak 23 Nisan'ı kutlama mesajını okudu.



Elban, öğrenciye tablet hediye etti.



- Aydın



Aydın Valiliği önünde düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Mimar Sinan Spor Salonu'nda devam eden programda Yiğit, günün önemine ilişkin konuşma yaptı.



Konuşmanın ardından öğrenciler gösteri sundu.



Aydın Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.



Programın sonunda tribünlerde dövizlerle TBMM'nin açılışının 106. yılına atfen "106" sayısı oluşturuldu.



- Denizli



Denizli'de kutlamalar kapsamında valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.



Vali Yavuz Selim Köşger, koltuğunu İncilipınar İlkokulu 4. sınıf öğrencisi İpek Seyyar'a devretti.



Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde devam eden programda öğrenciler gösteriler sundu, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan günün önemine ilişkin konuşma yaptı.



Törene Vali Köşger ile Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç da katıldı.



- Manisa



Manisa'daki törende İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Atatürk Bulvarı'nda bir araya gelen öğrenciler, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak bando takımı eşliğinde meydana yürüdü.



Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara için öğrenciler yürüyüşte pankart taşıdı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Uğurelli, 23 Nisan'ın yalnızca bir bayram olmadığını belirterek, "23 Nisan, bu milletin kendi sözünü kendi söylemeye başladığı o büyük yürüyüşün adıdır. Bu yürüyüşün en önemli emaneti öğrencilerimizdir. Sevgili öğrenciler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu bayramı size armağan etmesi sadece bir sevgi gösterisi değil, inancın, güvenin ve gelecek hayalinin ifadesidir." dedi.



Etkinlikte şiir okundu, Manisa Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu Çocuk Korosu tarafından eserler seslendirildi ve bayrak gösterisi sunuldu.



Çeşitli yarışmalarda derecelere giren öğrencilere ödülleri Manisa Valisi Vahdettin Özkan tarafından verildi.



- Uşak



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Uşak Atatürk Kültür Merkezi'nde kutlama düzenlendi.



İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, konuşmasında çocuklara bırakılacak en güzel mirasın onlar için güvenli, müreffeh ve umut dolu bir dünya olduğunu, bunun için de gece gündüz demeden çalışacaklarını söyledi.



Öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterileri sundu.



Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyelerince ödülleri verildi.



Törene Uşak Valisi Serdar Kartal, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan da katıldı.

