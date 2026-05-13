        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Karı koca master atletler, yeni madalyalara birlikte koşuyor

        SEBAHATDİN ZEYREK - Uzun yıllardır sporla ilgilenen master atletler Abdullah ve Fulya Ertekin çifti, atletizmde başarılara birlikte koşuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Merkezefendi ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki emekli inşaat mühendisi Abdullah Ertekin, atletizmle 21 yıl önce yarışma heyecanı yaşamak için katıldığı koşu sayesinde tanıştı.

        Bu yarışmada birinci olan Ertekin, geçen sürede çeşitli organizasyonlarda 400'ün üzerine madalya ve çok sayıda birincilik kazandı.

        Ertekin, atletizmin yanında dağcılığa ilgisini de sürdürdü. Kendisi gibi dağcılıkla ilgilenen emekli hemşire eşi Fulya Ertekin (56) ile 2 yıl önce tanışan Ertekin, onu da atletizme yönlendirdi.

        Çift, yarışlara birlikte hazırlanıyor, başarı ipini birlikte göğüslüyor.




        - "Devamlı yarışmalara katılıyorum"

        Abdullah Ertekin, AA muhabirine, dağcılıkla ilgilendiği yıllarda Çamlık'ta yarışma hissini yaşamak için katıldığı ilk koşunun hayatını şekillendirdiğini söyledi.

        O koşu sayesinde atletizme ilgisinin geliştiğini, antrenör Bülent Şenkibar ile tanışmasıyla da disiplinli bir şekilde koşmaya başladığını anlatan Ertekin, kısa sürede yarışlarda madalyalara uzandığını ifade etti.

        Ertekin, ​​​​​​​haftada 6 gün antrenman yaptığını, ortalama 100 kilometre koştuğunu belirterek, sporun fedakarlık istediğini dile getirdi.

        Düzenli antrenmanların, başarılarının en büyük kaynağı olduğunu aktaran Ertekin, "Türkiye birincilikleri gelmeye başladı. Birinci olmak beni devamlı motive etti, antrenmanlarımızı daha da hızlandırdık. Milli takım seçmelerine katıldım, baraj yarışmalarına girdim." dedi.

        Yaklaşık 400 madalyası, 350 birinciliği olduğunu dile getiren Ertekin, şöyle konuştu:

        "20-25 Balkan şampiyonluğum ve 5 Türkiye rekorum var. 800 metre, 1500 metre, 3000 metre, 5000 metre ve yarı maratonda Türkiye rekorları bana ait. Devamlı yarışmalara katılıyorum. Amacımız bu, hem sağlıklı yaşam, sporu devam ettirmek hem de güzel dereceler getirmek. Elimizden geldiği, sağlığımız elverdiği kadar devam etmeye çalışacağız. Gerek beslenme gerekse antrenmanları düzgün ve bilimsel olarak yapmak çok önemli."




        ​​​​​​​- Eşi de altın madalyalı

        Ertekin'in eşi Fulya Ertekin ise atletizme 2 yıl önce başladığını belirtti.

        Kendisinin de 35 yıl dağcılıkla ilgilendiğini kaydeden Ertekin, "Eşimin teşvikiyle atletizme başladım. 3000 ve 5000 metrede Türkiye rekoru kırdım. İki Balkan şampiyonasında toplam 6 altın madalya kazandım." dedi.

        Koşmanın hayatına sağlık, dinamizm ve yeni dostluklar kattığını dile getiren Ertekin, "Sağlığımız elverdiği sürece yarışmaya devam edeceğiz. Destek bulabilirsek Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılmak istiyoruz." diye konuştu.

        Eşinin aynı zamanda antrenörü olduğunu belirten Ertekin, "Evde eş, sahada antrenörüm. Birlikte antrenman yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

