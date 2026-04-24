        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Saniye ebe 30 yıldır annelerin en mutlu anına tanıklık ediyor

        Saniye ebe 30 yıldır annelerin en mutlu anına tanıklık ediyor

        SEBAHATDİN ZEYREK - Denizli Devlet Hastanesinde görevli ebe Saniye Baydoğan, 30 yılda 5 binden fazla anneyi bebeğiyle buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2026 - 11:00 Güncelleme:
        Denizli Sağlık Meslek Lisesinden 1995 yılında mezun olan Baydoğan (47), mesleğe 1996 yılında başladı. Baydoğan, yaklaşık 1 yıl Sarayköy ilçesinde görev yaptıktan sonra Denizli Devlet Hastanesine atandı.

        Baydoğan, mesleği sırasında da eğitimine devam etti, Anadolu Üniversitesi Laboratuvar ve Veteriner Sağlık ön lisans programını ve açık ve uzaktan öğrenimle İstanbul Üniversitesi Acil Afet Yönetimi lisans programını bitirdi.

        Marmara ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde de gönüllü olarak görev alan Baydoğan, binlerce kişiye sağlık hizmeti sundu.

        - Annelerin mutlu anlarına yanında

        Saniye Baydoğan, ilk günkü heyecanla sürdürdüğü mesleği boyunca 5 bini aşkın bebeğin doğmasına tanıklık etti.

        Annelerin bebekleriyle kucaklaştığı o ilk anda yanlarında olan Baydoğan, ailelerin mutluluğuna ortak oluyor.

        Saniye Baydoğan, AA muhabirine ebeliğin kutsal bir meslek olduğuna inandığını söyledi.

        İşini severek ve gururla yaptığını ifade eden Baydoğan, "Doğum olduktan sonra bebeğe dokunmak, onu şefkatle kucaklamak, annesinin kucağına vermek, emzirtmek muhteşem bir duygu, anlatılmaz yaşanır. Mesleğimi çok seviyorum. 30 yıldır devam ediyorum. Allah sağlık verirse devam etmeyi düşünüyorum." dedi.

        Baydoğan, işi gereği birçok acı ve tatlı olaya şahit olduğunu belirterek, meslektaşının hastanenin önünde araç içinde doğumunun başlamasını, onu doğumhaneye yetiştirmesini unutamadığını anlattı.

        Doğumuna katıldığı bebeklerden birinin de büyüdüğünde ebe olduğunu ifade eden Baydoğan, "Mesleğe ilk başladığım yıllarda doğum yaptırdığım bebek büyüdü, yetişti, okudu, ebe oldu, atandı. Şu an çalışmaya devam ediyor. Halen görüşüyoruz." diye konuştu.

        - Oğlunun acısını doğumlarla hafifletmeye çalışıyor

        Baydoğan, 3 çocuğundan oğlu Mehmet Ali'nin henüz 21 yaşındayken 24 Nisan 2018'de trafik kazasında hayatını kaybettiğini belirterek, şöyle devam etti:

        "Oğlumu 21 yaşındayken kaybettim trafik kazasında. 8 yıl oldu. Allah kimseye evlat acısı vermesin, gerçekten çok zor bir durum. Bu acımı hastalara, annelere yardım ederek hafifletmeye çalıştım. Onlarla uğraşırken kendi acımı hafifletmeye çalıştım. Bana en büyük ilaç bu oldu. Hala da olmaya devam ediyor. Her doğan bebek, onu annesine verdiğinizde, annesi kucağına aldığında haz veriyor insana. Onun mutluluğunu gördükçe ben mutlu oluyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
