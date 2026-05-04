Tavas'ta kar nedeniyle çöken çadırın altında kalan hayvanları itfaiye kurtardı

Denizli'nin Tavas ilçesinde kar nedeniyle çöken çadırın altında kalan 5 küçükbaş hayvan itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle Sarıabat Mahallesi'nde ahır olarak kullanılan çadırın çökmesi sonucu küçükbaş hayvanlar mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler 5 hayvanı kurtardı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.