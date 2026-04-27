Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:PamukkaleÜniversitesi
Hakemler: Hüseyin Çelik, Tolga Edis, Murat Ciner
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Zoriks 11, Miles 33, Roko Badzim 20, Cazalon 15, Mahir Ağva 9, Emre Tanışan, Griffin 5, Ömer Can İlyasoğlu 3, Egemen Güven 3, Omic 2,
Mersin Spor: Olaseni 20, Leon Apaydın , Cowan 16, Cruz 17, Chassang, Kartal Özmızrak 9, March 8, Hakan Sayılı 13, White 10, Enoch
1. Periyot: 26-18
Devre: 51-44
3. Periyot: 82-61
Beş faulle oyundan çıkan: 38.83 Hakan Sayılı (Mersin Spor)
DENİZLİ
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.