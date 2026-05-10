Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:PamukkaleÜniversitesi
Hakemler: Zafer Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Uğur Akyıldız
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Zoriks 13, Miles 10, Roko Badzim 14, Cazalon 8, Mahir Ağva 8, Emre Tanışan 2, Griffin 10, Ömer Can İlyasoğlu, Omic, Egemen Güven 4, Erbey Kemal Paltacı
Safiport Erokspor: Crawford 11, Simmons 13, Thurman 13, Egehan Arna 2, Love 13, Ozan Yılmaz 3, Galloway 5, Cornelie 8, Thomas Akyazılı, Ahmet Duverioğlu 2
1. Periyot: 27-21
Devre: 39-43
3. Periyot: 57-62
