        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Yeni nesil duman avcısı "Baykuş Göz" ormanları izleyecek

        SEBAHATDİN ZEYREK - Denizli Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları tarafından orman yangınlarına erken müdahale amacıyla kamerayla 24 saat izleme yapabilen mobil gözetleme aracı geliştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 11:21 Güncelleme:
        Bazı bölümleri geri dönüştürülebilir malzemeler kullanılarak hazırlanan, "Baykuş Göz" adını verdikleri mobil araç, yangın riskinin yüksek olduğu bölgelerde anlık yüksek çözünürlükte görüntü aktarıyor. Güneş panelleri sayesinde kendi enerjisini üreten araç, elektrik altyapısına ihtiyaç duymadan uzun süre görev yapabiliyor.

        Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle, AA muhabirine, son yıllarda yaşanan orman yangınlarının, orman çalışanlarını bu alanda yeni çalışmalara yönlendirdiğini söyledi.

        Yangınla mücadeledeki en kritik unsurun erken tespit ve hızlı müdahale olduğunu ifade eden Köle, şunları kaydetti:

        "Sahadaki gözlerimiz İHA'lar, 19 yangın gözetleme kulemiz ve 2 insansız kulemiz bulunmakta. Ancak biliyoruz ki bunun dışında coğrafyamızın kırıklı yapısından dolayı bazı orman arazilerinde göremediğimiz alanlar kalabiliyor. Bu sorunu çözmek adına tamamen kendi ekibimizle tasarladığımız mobil, seyyar bir araç geliştirdik. Bu seyyar araca 'Baykuş Göz' adını verdik. Bu aracımız, 24 saat gözetleme yaparak kameralarımız üzerinden görüntü aktarabiliyor. Bize aktardığı bilgiyle yangına erken müdahalede ciddi bir avantaj sağlayacağımızı düşünüyorum. Bu tamamen temiz enerjiyle 360 derece gözetleme yapabilen bir sistem ve 24 saat kesintisiz bize görüntü gönderiyor."

        Yeşil vatanı korumak adına yürüttükleri çalışmalara bir yenisini daha katmanın gururunu yaşadıklarını anlatan Köle, geçen yıl bölgede 81 yangında 3 bin 725 hektar alanın alevlerden etkilendiğini sözlerine ekledi.

        - "Orman yangınlarında joker eleman"

        Denizli Orman Bölge Müdürlüğünde görevli Elektrik Elektronik Mühendisi Ali Mumcular ise cihazın, taşınabilir bir sistem üzerine entegre edilen bir kamera istasyonuna sahip olduğunu vurguladı.

        Hedef bölgenin kameralarla 24 saat izlenebildiğinin altını çizen Mumcular, şöyle konuştu:

        "Kameramızın üzerindeki kızılötesi sensörler sayesinde gece 300 metre görüş imkanı bulabiliyoruz. Mobil aracı çok kısa sürede devreye alabiliyoruz. Orman yangınlarında joker eleman olarak kullanabileceğimiz bir sistem tasarlanmış oldu. Sistemin mekanik aksamı tamir bakım atölye şefliğimizce, diğer teknik kısımları ise elektronik ve haberleşme atölye şefliğimizce yapıldı. Başlangıcından itibaren yaklaşık 3 ay gibi bir sürede test işlemleri yapıldı ve şu an kullanıma hazır şekilde devreye alındı."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

