Aksayarak yürümekten kalça proteziyle kurtuldu

MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 58 yaşındaki kadın protez ameliyatıyla aksayarak yürümekten kurtuldu.



Silvan ilçesinde yaşayan Keziban Çimen'in doğuştan gelişimsel kalça displazisi (Uyluk kemiğinin başı ile leğen kemiğindeki yuvanın uyumsuzluğu sonucu kalça ekleminin gevşek, sığ veya çıkık olması durumu) rahatsızlığı sonucu sağ kalçasında genç yaşlarda başlayan ağrı, eklemde aşınmaya bağlı eklem kireçlenmesi ve hareketlerinde kalıcı kısıtlılığa neden oldu.



Yaşadığı ağrıları nedeniyle başvurduğu birçok hastanede ilaç tedavisi önerilen Çimen'in yaşının ilerlemesiyle 2 bacağı arasındaki fark 6 santimetreye ulaştı.



Uzun yıllardır aksayarak yürüyen Çimen, yaşadığı ağrılardan ve aksayarak yürümekten kurtulmak amacıyla Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi'ne başvurdu.



Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mazlum Bayhan ve ekibi tarafından Çimen'e, tetkiklerin ardından total kalça protezi ameliyatı yapıldı.



Çimen, bu operasyon sayesinde hem ağrılarından hem aksayarak yürümekten kurtuldu.



- "6 santimetreye ulaşan bir bacak kısalığı vardı"



Dr. Bayhan, AA muhabirine, ameliyatla hastanın kalçasındaki ağrının giderildiğini, bacak uzunluk farkının eşitlenerek yürüme kalitesinin artırıldığını söyledi.



Başarılı ameliyat sonrası hastanın normal bir şekilde yürümeye başladığını ifade eden Bayhan, şunları kaydetti:



"Hastamızın yıllarca ihmal edilmiş kalça çıkığı rahatsızlığı vardı. Hastamızda kalça çıkığına bağlı olarak kalça kireçlenmesi gelişmişti. Sağ tarafında 6 santimetreye ulaşan bir bacak kısalığı vardı. Bacak boylarının eşitsiz olmasından kaynaklı aynı zamanda omurga ve bel problemleri de yaşıyordu. Hareketleri kısıtlı, yürümesi dengesizdi. Aksama şeklinde bir yürümesi vardı ve ağrıları devam ediyordu. Ameliyatla bacak boyları eşitlendikten sonra hastanın topallama öyküsü kalmadı. Aksayarak yürümek hasta için artık tarih oldu. Hastamızın genel durumu şu an iyi."



Çimen'in kalça ve bel ağrılarında belirgin azalma ve iyileşme sağlandığını anlatan Bayhan, "Total kalça protez ameliyatı ortopedinin en büyük ameliyatlarından biri. Anestezi ekibi ile ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik." dedi.



Gelişimsel kalça çıkığının erken dönemlerde teşhis edilmesinin tedavi sürecinde oldukça önemli olduğunu vurgulayan Bayhan, doğumdan sonraki ilk altı ayda teşhis edilen kalça çıkıklarında ameliyatsız tedavi seçeneklerinin bulunduğunu bildirdi.



Tanı ve tedavi sürecinin gecikmesinin, kalça çıkığı ameliyatını zorunlu hale getirdiğini ifade eden Bayhan, şunları aktardı:



"Tüm ailelere yeni doğan bebeklerinde kalça ultrason taramasını muhakkak öneriyorum. Bu hastamız zamanında eğer tedavi olabilseydi bugün bu kalça protezine gerek kalmayacaktı. Zamanında yapılan tedavilerle ameliyatsız çözüm bile mümkün. Kalça protezine gerek kalmadan da hastalar sağlığına kavuşabilir."



- "Arkadaşlarım bana 'engellisin' diyordu"



Hasta Keziban Çimen, Kürtçe, acılarından ve rahatsızlığından kurtulduğu için mutlu olduğunu dile getirdi.



Ameliyatı gerçekleştiren ekibe teşekkür eden Çimen, şunları kaydetti:



"Yürüyemiyordum. Dizim çok ağrıyordu. Hiçbir iş yapamıyordum. Bir ayağım yere yetişmiyordu. Ameliyat yaptılar. Çok iyi oldum. Şimdi ağrılarım yok. Arkadaşlarım bana 'engellisin' diyordu. Ben de utanıyordum. Başka bir hastanede bana 'sen felç kalacaksın' dediler. Çocuğum yok. Bana bakacak kimse olmadığı için korkuyordum. Buraya geldim, Allah doktordan razı olsun ameliyatı yaptılar. Şimdi yere basıyorum. Çok iyiyim."



Başhekim Dr. Fesihi Uyan ise yürüme güçlüğü çeken hastaya total kalça protezi ameliyatının başarıyla uygulandığını belirtti.



Operasyon sonrası hastanın sağlığına kavuştuğunu dile getiren Uyan, "Hastamızın ortopedik olarak yaşadığı engeller, ortopedi uzmanımız ve ekibi tarafından başarılı bir operasyonla ortadan kalkmıştır. Hastamız bundan sonra daha az ağrılı, sağlıklı ve düzgün bir şekilde yürüyebilecek." dedi.

