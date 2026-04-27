Ambar Barajı dolunca su altında kalan havzadaki yapılar dronla görüntülendi
Diyarbakır'da Ambar Barajı havzasında daha önce kamulaştırılan ve son yağışların etkisiyle su altında kalan yapılar havadan görüntülendi.
Silvan Projesi kapsamında Kocaköy ilçesinde 2012'de inşasına başlanan ve tamamlanmasının ardından 2021'de su tutmaya başlayan Ambar Barajı mevsimsel yağışların da etkisiyle doldu.
Baraj havzasında yer alan kırsal Şerifoğulları Mahallesi'nde 2 yıl önce kamulaştırılan ve boşaltılan bazı yapılar su altında kaldı.
Dronla kaydedilen görüntülerde, su altında kalan okul, cami, birçok ev ile leylek yuvasının bulunduğu direk yer alıyor.
Kırsal mahallede yaşayan 50 yaşındaki Adem Oruç, AA muhabirine, eski evinin de bulunduğu alanın iki yıldır baraj sahasında kaldığını söyledi.
Oruç, söz konusu bölgenin daha önce kamulaştırıldığını anlatarak, "İki aydan bu yana su buraya ulaştı ve evler su altında kaldı. Ben de yukarı tarafa taşındım. Baraj suyu yükselmeye başlayınca balıkçılık yapmak için bir kayık aldım. Kayıkla ara sıra burada tur atıyorum. İlkokulu boşaltılan bu okulda okumuştum." dedi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.