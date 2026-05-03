        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Eren'den Süper Lig'e yükselme kutlamalarında yaralanan kişiye ziyaret

        Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselmesi dolayısıyla gerçekleştirilen kutlamalarda yaralanan kişiyi tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2026 - 19:14 Güncelleme:
        Kulübün açıklamasında, "Kulüp Başkanımız Nahit Eren, yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte, Bismil’de şampiyonluk kutlamaları sırasında yaralanan Vedat Büyükbaş'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmiştir. Gerçekleştirilen ziyarette hastane yetkilileri ve ailesinden sağlık durumuna ilişkin bilgi alınmış, yapılan başarılı ameliyatın ardından genel durumunun iyi olduğu ve hayati riskinin bulunmadığı öğrenilmiştir." ifadelerine yer verildi.

        Öte yandan, 26 Nisan'da meydana gelen trafik kazasında yaralan kişinin de hastanede ziyaret edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Heyetimiz ayrıca, stadyuma gelirken yaşanan trafik kazası sonucu yaralanan Zelal'i de tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmiştir. Kulüp Başkanımız Nahit Eren, Zelal ile iletişim kurmaya çalışmış, Zelal'in gözlerini açarak tepki vermesi bizleri umutlandırmıştır. Vedat Büyükbaş ve Zelal'e acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

